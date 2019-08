Spruch des Tages Kim Kardashian über Paris Hilton

Kim Kardashian (38) ist ihrer ehemaligen Chefin Paris Hilton (38) treu ergeben. In einem Teaser-Clip für die kommende 17. Staffel von "Keeping Up With The Kardashians" nimmt sich die vielbeschäftigte Kim Zeit für einen Musikvideo-Dreh zu Paris Hiltons neuer Single "Best Friend's Ass". Ihrer Schwester Khloé Kardashian (35) erzählt die 38-Jährige: "Ich werde in diesem Musikvideo mit Paris für einen ihrer neuen Song mitspielen." Ihre Schwester antwortete mit Blick auf die anstehende Met Gala und die Geburt von Baby Psalm West bewundernd: "Das ist so nett von dir, dass du das für sie tust."