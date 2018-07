Spruch des Tages Khloe Kardashian: Zurück nach L.A.

Khloe Kardashian (34, "Keeping Up With The Kardashians") freut sich darüber, wieder zurück zu ihrer Familie nach Los Angeles zu ziehen. Laut dem US-Magazin "People" meinte Kardashian, dass sie ihr richtiges Zuhause vermisste, während sie in Cleveland war. Der Reality-TV-Star ist letztes Jahr nach Cleveland gezogen, um näher bei ihrem Freund - und Vater ihr Tochter -, Tristan Thompson (27) sein zu können. Ihr Heimweh war wohl doch größer als sie gedacht hätte. Daher freut sie sich darauf, dass ihre Tochter True mit ihren Cousinen in Kalifornien aufwachsen wird.