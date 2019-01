Spruch des Tages Keira Knightley will mehr Respekt

Keira Knightley (33, "Fluch der Karibik") ist seit 2015 Mutter der kleinen Edie. Dass ein Kind mit ihrem Mann, Musiker James Righton (35), großzuziehen, nicht gerade die einfachste Aufgabe sei, verriet die britische Schauspielerin jetzt in einem Interview mit dem "Balance"-Magazin. Dabei macht die 33-Jährige deutlich: Mutter zu sein, bedeute auch, oft Zweifel an sich selbst zu haben. Sie gestehe sich ein, dass Schlafentzug, die hormonellen Veränderungen oder die Verschiebung in der Beziehung mit ihrem Partner ihr oft das Gefühl geben, versagt zu haben. Es sei daher wichtig, Mütter generell mehr zu respektieren.