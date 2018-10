Spruch des Tages Keira Knightley verbannt Disney-Filme

Keira Knightley (33, "Tatsächlich... Liebe") lässt an zwei Disney-Filmen kein gutes Haar. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) gab sie am Dienstag an, ihre dreijährige Tochter dürfe weder "Cinderella" noch "Die kleine Meerjungfrau" ansehen. Grund dafür: Cinderella warte auf die Rettung durch einen reichen Mann und die Meerjungfrau gebe ihre Stimme für einen Mann ab. Beides gefällt der 33-jährigen Schauspielerin überhaupt nicht. Disney-Blockbuster wie "Vaiana", "Die Eiskönigin" und vor allem "Findet Dorie" seien aber toll und lösen auch bei ihrer kleinen Tochter Begeisterung aus.