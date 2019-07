Durch ihre Rolle der Dr. Izzie Stevens in der US-amerikanischen Erfolgsserie "Grey's Anatomy" erlangte Katherine Heigl (40, "Beim Ersten Mal") große Bekanntheit. Nachdem sie in einem Interview mit "Entertainment Tonight" gefragt wurde, ob sie noch einmal als Izzie an das Set der Ärzteserie zurückkehren würde, meldete sie Zweifel an: "Wahrscheinlich wären die Reaktionen 'Wir sind schon über deine Story hinweggekommen, warum bist du jetzt wieder da?'". Ob die 40-Jährige noch einmal in ihren Arztkittel schlüpfen wird, bleibt also ungewiss.