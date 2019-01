Spruch des Tages Kate Upton ist total verliebt

Neu-Mama Kate Upton (26, "Die Schadenfreundinnen") schwärmt im Interview mit "Extra" über die Vaterqualitäten von Ehemann Justin Verlander (35). Er wechsle Windeln und vergöttere Tochter Genevieve, die im November 2018 zur Welt kam. Über die Kleine sagt das Model: "Sie ist ein wirklich braves Baby. [...] Sie ist eine wirklich süße Mischung von uns beiden". Nur bei der Namenswahl hatten die Eltern Schwierigkeiten: "Es ist so ein großer Druck. Selbst im Krankenhaus haben wir noch hin und her überlegt", so Upton. Genevieve sei jedoch ihr Favorit gewesen und damit war schließlich auch der stolze Papa einverstanden.