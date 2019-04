Spruch des Tages Kate Hudson sieht sich als Teenie-Mutter

Kate Hudson ("Fremd Fischen") ist mittlerweile 39 Jahre alt, brachte aber ihr erstes Kind, Sohn Ryder (15), bereits im Alter von 24 Jahren auf die Welt. Da das für Hollywood-Verhältnisse sehr jung ist, sah sie sich deswegen immer als Teenie-Mutter. Mittlerweile ist die Golden-Globe-Gewinnerin Dreifach-Mama und bekam vor etwa einem halben Jahr Baby Rani. Im Interview bei "LIVE with Kelly and Ryan" erzählte sie, dass sie seitdem ständig müde sei und witzelte außerdem: "Es fühlt sich an, als hätte ich 500 Kinder."