Spruch des Tages Jonah Hill bietet JT Hilfe an

Justin Timberlake (37, "Say Something") musste wegen seinen lädierten Stimmbändern weitere Konzerte absagen und verschieben. Doch wofür hat man Freunde? Schauspieler Jonah Hill (34, "Superbad") hat dem erkrankten Sänger prompt seine Hilfe angeboten. In den Kommentaren des Instagram-Statements von Timberlake erklärt Hill, dass er für seinen Kumpel in die Bresche springe. Timberlake macht den Spaß prompt mit und versichert seinen Fans, dass sie seinen Ersatzmann "lieben" werden. Hill könne vor allem seinen Hit "Mirrors" voller Inbrunst singen.