Spruch des Tages Jon Cryer widerspricht Demi Moore

Also doch nicht: In der gestern erschienenen Biografie von US-Schauspielerin Demi Moore (56), "Inside Out", gibt es eine Passage über das angeblich erste Mal von "Two and a Half Men"-Star Jon Cryer (54). Jetzt hat sich der Betroffene selbst zu Wort gemeldet - und dementiert, wie die US-Promiseite "Page Six" berichtet. Aber Cryer ist ihr nicht böse und gibt zu, dass Moores Gedanke bei seiner Performance wohl nicht ganz abwegig war.