Spruch des Tages Jimmy Fallon gibt Erziehungstipps

Als Vater von zwei kleinen Töchtern weiß US-Comedian und Moderator Jimmy Fallon (45), dass die Eltern-Rolle nicht immer einfach zu bewältigen ist. Mit "Entertainment Tonight" hat der 45-Jährige über Kindererziehung gesprochen und hatte auch parallel noch einen Tipp für seinen guten Freund Justin Timberlake (38, "Man of the Woods") parat. Da dieser aber im Gegensatz zu Fallon einen Sohn habe, würden sie als Väter ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Im Falle einer Krise solle der Sänger, so Fallon, einfach seine bessere Hälfte, Jessica Biel (37), hinzuziehen. Mit der Schauspielerin ist Timberlake seit 2012 verheiratet, die beiden haben den gemeinsamen Sohn Silas (4).