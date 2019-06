Spruch des Tages Jim Parsons über "TBBT"-Ende

Jim Parsons (46) spielte zwölf Jahre die Rolle des Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory". Mitte Mai wurde die letzte Folge der beliebten Sitcom ausgestrahlt. Für den Schauspieler genau der richtige Zeitpunkt, wie er im Interview mit "Variety" sagte. Ein neues Projekt beginnt im Juli: Er dreht das Netflix-Drama "The Boys in the Band". Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück. Es geht es um eine Gruppe homosexueller Männer, die in einer Nacht zusammenkommt, um gegen eine Gesellschaft zu kämpfen, die sie nicht will. Parsons selbst hat sich vor Jahren geoutet und 2017 seinen langjährigen Lebensgefährten Todd Spiewak (42) geheiratet.