Spruch des Tages Jenny Elvers freut sich für ihren Ex

Jenny Elvers (46, "Knallhart") geht ganz entspannt mit der Hochzeit ihres Ex-Mannes Goetz Elbertzhagen (59) um. Zwischen den beiden fühle sich inzwischen alles "ganz normal" an. Auch wenn das eine Weile gedauert hat. "Die erste Zeit nach der Trennung war natürlich schwierig [...]. Es brauchte viel Zeit, um wieder freundschaftlich miteinander umgehen zu können", erzählt Elvers im Interview mit der "Bild am Sonntag". An dem mittlerweile entspannten Verhältnis hat Elvers' Sohn Paul (18) großen Anteil, für ihn ist Goetz Elbertzhagen "die Vater-Figur". Deswegen war es ihr wichtig, "dass der Kontakt bestehen bleibt".