Spruch des Tages Jenna Bush Hager über Papa Georg W. Bush

In ihrer neu gewonnen Position als Co-Moderatorin der "Today Show" auf NBC witzelte Jenna Bush Hager (37) über die englische Aussprache ihres Vaters George W. Bush (72). In der Sendung am gestrigen Mittwoch debattierte sie mit ihrer Kollegin Meredith Vieira (65) über die Aufnahme von über 600 Wörtern in dem sogenannten Merriam-Webster-Wörterbuch (vergleichbar mit den Duden), woraufhin sie auf den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen gekommen sind. Dieser wurde während seiner Zeit im Weißen Haus des Öfteren für seine falsche Aussprache kritisiert. "Ich scherze nur. Er kann es. Er ist urkomisch", fügte Bush Hager humorvoll hinzu.