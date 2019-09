Spruch des Tages Jameela Jamil: Peepshow für 007

Da bekommt die britische TV- und Radiomoderatorin Jameela Jamil (33) einmal die Gelegenheit, mit Daniel Craig (51) alias James Bond höchstpersönlich zu reden, und schon lässt das Schicksal sie im Stich. "Was zuvor noch ein Kleid gewesen ist, war nur noch eine Schürze", so Jamil zu Gast bei US-Talker Jimmy Fallon (45) über ihre peinliche Panne. Dennoch habe sie, "mit keinem Funken Würde übrig", das Interview bis zum Schluss durchgezogen. Um ihre Schmach vor 007 zu verbergen, sei sie danach allerdings per "Moonwalk" aus dem Raum gegangen.