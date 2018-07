Spruch des Tages Jake Gyllenhaal spricht über seinen Job

Das Leben als Schauspieler hat auch seine Schattenseiten, was Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (37, "Brokeback Mountain") immer wieder am eigenen Leib erfahren muss. In einem Interview des "GQ"-Magazins erzählte er, er müsse sich vor allem in den USA stets für seinen "beknackten" Job rechtfertigen. "Deshalb ist es immer erleichternd, mit Europäern zu arbeiten", fügte er lachend hinzu. Er fühle sich mit der europäischen Filmkultur sehr verbunden und vor allem seine deutschen und französischen Kollegen würden ihn immer daran erinnern, was er für einen großartigen Job habe.