Spruch des Tages Jaden Smith will die Natur retten

Schon in jungen Jahren fing der Schauspieler Jaden Smith (20, "After Earth") an, sich für die Umwelt einzusetzen. In einem Interview mit dem Magazin "V MAN" erzählte er dem US-Rapper Kid Cudi (34, "Man On The Moon"), dass er früh mit dem Surfen anfing und dabei bemerkte, wie sensibel und verschmutzt die Umwelt eigentlich sei. Daher gründete er "Just Water". Unter der Marke wird Quellwasser vertrieben, das im Karton daherkommt - und nicht in Plastikflaschen.