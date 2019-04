Spruch des Tages Howard Donalds haarige Angelegenheit

Take-That-Star Howard Donald (50, "Mancunian Way") trägt schon lange einen Bart, doch es gibt wohl stetigen Gegenwind aus den Reihen der Fans. Dazu hat er sich vor dem Konzert im englischen Sheffield bei einem Backstage-Interview geäußert und klargestellt, was er davon hält: nichts. Das berichtete jetzt die englische Boulevardzeitung "The Sun". Die als Boygroup bekannt gewordene Band ist gerade auf großer Europatournee. Am 15. Juni hat sie ihren einzigen Deutschland-Termin in Düsseldorf.