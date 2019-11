Spruch des Tages Hape Kerkeling wurde fast Bürgermeister

Hape Kerkeling (54, "Kein Pardon") wäre fast in die Politik gegangen. Wie er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" erzählt, habe man ihn tatsächlich gefragt, ob er für die Grünen als Bürgermeister zur Wahl antreten wolle. Am Ende ließ er sich nicht aufstellen. "Ich habe mich dann zurückgezogen", erklärt Kerkeling. "Ich habe doch gar keine Ahnung von der Politik. Hätte ich Ja gesagt, hätten sich die Leute das mit Sicherheit sogar vorstellen können." Der Grund für sein Absage: Die Politik sei ein "beinharter Job. Und am Ende traue ich mir den dann doch nicht zu."