Spruch des Tages Halle Berry: Comeback als Bond-Girl?

17 Jahre sind vergangen seit Halle Berry (52, "Catwoman") als Bond-Girl Giacinta "Jinx" Johnson im orangefarbenen Bikini auf der Kinoleinwand glänzte. Die Schauspielerin war 2002 an der Seite von Pierce Brosnan (65) im 007-Streifen "Stirb an einem anderen Tag" zu sehen. Ein Comeback könnte sich die Oscarpreisträgerin durchaus vorstellen, wie sie der britischen "Daily Mail" verriet. "Es war eine der besten Erfahrungen meiner Karriere in dieser Familie. Ich bin gespannt auf den neuen Film." Der neue Bond-Film "Bond 25" soll im April 2020 anlaufen. Berry ist aktuell neben Keanu Reeves (54) in dem Kinostreifen "John Wick: Kapitel 3" (dt. Kinostart: 23. Mai) als John Wicks alte Freundin Sofia zu sehen.