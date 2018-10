Spruch des Tages Hailee Steinfeld über Ausstrahlung

Schauspielerin Hailee Steinfeld (21, "True Grit") hat allen Grund zu strahlen, reitet sie doch seit längerem auf der Erfolgswelle: eine der jüngsten Oscar-Nominierten aller Zeiten 2010, zahlreiche Kino-Hits in den letzten Jahren, darunter "Pitch Perfect 2 & 3", und nun noch die Ernennung zur Moderatorin der MTV European Music Awards 2018 vor einigen Tagen. Kein Wunder also, dass sie dauerhaft von innen heraus strahlt, wie sie ihre Follower in ihrem neusten Instagram-Post, einem Spiegel-Selfie, wissen lässt.