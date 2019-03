Spruch des Tages Guido Maria Kretschmer über die Ehe

Nachdem die Ehe für Alle im Jahr 2017 in Deutschland eingeführt wurde, hat Designer Guido Maria Kretschmer (53) im September 2018 seinen langjährigen Partner Frank Mutters (64) geheiratet. Im Interview mit "Der Westen" hat der Modemacher nun die Gegner der Homo-Ehe, wie zum Beispiel die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (56), kritisiert. Die Politikerin hatte die gleichgeschlechtliche Ehe 2015 in einem Interview mit Inzest und Polygamie gleichgesetzt. "Ich fand es nur erstaunlich, dass sie so denkt", erklärte Kretschmar. "Sie könnte sich eher freuen, dass es so viele gibt in diesem Land, die aufpassen, die die Fahne für Demokratie, für Anstand und solche Dinge hochhalten und ich finde, die 'Ehe für Alle' ist eine Errungenschaft von Menschlichkeit."