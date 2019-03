Spruch des Tages Göttlicher Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson steht schon seit 1972 vor der Kamera und wirkte in den 90er Jahren in Kinofilmen wie "Pulp Fiction", "Stirb langsam: Jetzt erst recht" oder "Die Jury" mit. Doch erst mit seiner Rolle als Jedi-Ritter Mace Windu in der Prequel-Trilogie von "Star Wars" (1999-2005) ging sein Stern so richtig auf. Das verriet er im Rahmen der Promo-Tour zu seinem neuen Blockbuster "Captain Marvel" (Kinostart: 7. März) im Gespräch mit "Entertainment Weekly". Wie passend, dass Brie Larson (29), der Star der neuesten Comic-Verfilmung, als Titelheldin gottähnliche Kräfte besitzt.