Spruch des Tages Glenn Close über Kult-Rollen

Glenn Close (71) hat damit zu kämpfen, immer wieder mit zwei ihrer bekanntesten Rollen identifiziert zu werden. Zwar hat die Schauspielerin über Jahrzehnte viele Filme gedreht und darf 2019 für ihre Rolle in "Die Frau des Nobelpreisträgers" auf einen begehrten Oscar hoffen, dennoch werde sie vor allem mit der bösen Cruella de Vil aus "101 Dalmatiner" (1996) oder der verrückten Alex aus "Eine verhängnisvolle Affäre" (1987) in Verbindung gebracht. Dabei habe sie mit beiden Charakteren so gar keine Gemeinsamkeiten, wie sie dem britischen "Mirror" erklärte. Im Gegenteil, die 71-Jährige würde sich selbst "wenn überhaupt als schüchtern und introvertiert" beschreiben.