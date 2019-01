Spruch des Tages Glenn Close hält bewegende Dankesrede

US-Schauspielerin Glenn Close (71) gewann am Sonntagabend den begehrten Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin - Drama" für ihre Performance in "Die Frau des Nobelpreisträgers". In ihrer bewegenden Dankesrede richtete sie eine Botschaft an alle Frauen - die unter anderem auf dem offiziellen Twitter-Account des Events zitiert wurde. Dafür erhielt die sichtlich gerührte 71-Jährige viel Applaus und zustimmendes Kopfnicken von ihren Schauspielkolleginnen im Publikum. In ihrer Ansprache wies sie zudem darauf hin, dass sie im September ihr 45-jähriges Jubiläum als Schauspielerin feiern werde.