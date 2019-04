Spruch des Tages George Lucas mag Jar Jar Binks

Diese Aussagen von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (74) zum 20-jährigen Jubiläum von "Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung" dürften den ein oder anderen überraschen. Immerhin favorisiert er den Film, der gemeinhin als einer der schwächeren der "Star Wars"-Reihe gilt und eine Figur, die vielen auf die Nerven geht. In der Grußbotschaft zu einer Jubiläumsfeier dankte er laut "IndieWire" zudem Schauspieler Ahmed Best (45) für seine Leistung als tollpatschiger Angehöriger der amphibischen Gungans. Best erhielt damals sogar die Goldene Himbeere in der Kategorie "Schlechtester Nebendarsteller".