Spruch des Tages Gabrielle Union dankt Paparazzi

Nicht viele Stars freuen sich über Paparazzi-Bilder. Doch Gabrielle Union (46, "Bad Boys II") tut es! Die Schauspielerin wurde auf einer Yacht in Saint-Tropez im Bikini beim Duschen fotografiert und kommt im Interview mit dem "People"-Magazin aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. "Dieser Paparazzo bekommt eine Geschenktüte von mir", scherzte die 46-Jährige. Er habe ihren Po so wunderschön fotografiert, was sie ungemein glücklich gemacht habe, schwärmte Union im Interview.