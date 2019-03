Spruch des Tages Eva Green: Bond bleibt Bond

Das ehemalige Bond-Girl Eva Green (38, "Die Insel der besonderen Kinder") äußerte diese Meinung gegenüber "Vanity Fair" bei der Premiere des Disney-Films "Dumbo". Denn der aktuelle 007-Darsteller Daniel Craig (51) wird diese Rolle nur noch im nächsten Film spielen, der wahrscheinlich 2020 in die Kinos kommt. Die Frage nach einem Nachfolger sorgt seit langem für Spekulationen. Schauspieler Idris Elba (46) hatte in einem Interview mit "Variety" im letzten Jahr vorgeschlagen, dass der nächste Bond eine Frau sein sollte: "Machen wir etwas anderes daraus. Warum nicht?" Eva Green ist da eher traditionsbewusst: "Frauen können verschiedene Rollen und Charaktere in Action-Filmen spielen und Superheldinnen sein, aber James Bond sollte immer ein Mann sein und keine Jane Bond."