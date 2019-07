Spruch des Tages Er findet Ulla Kock am Brink "heiß"

Rechtsanwalt Peter Fissenewert (57) kann sein Glück noch gar nicht so recht fassen. Erst vergangene Woche haben sich er und die TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink (58) das Jawort gegeben. Dem Magazin "Bunte" sagte er nun, er sehe die Hochzeit als einen "der schönsten Tage" des Lebens. Auch seine Ehefrau ist überglücklich. "Ich habe den tollsten Ehemann. Glücklicher als Peter und ich es sind, kann man nicht sein. Unsere Liebe ist einfach wunderschön", bekannte die Moderatorin in der "Bunte".