Spruch des Tages Ellie Goulding wollte Karriere beenden

Während eines Auftritts in der britischen Fernsehsendung "This Morning" offenbarte Sängerin Ellie Goulding (32, "My Blood"), dass sie vor einiger Zeit darüber nachdachte, ihre langjährige Musikkarriere hinter sich zu lassen. "Ich dachte für eine Sekunde: 'Vielleicht kann ich einfach ruhig weggehen'", sagte sie. Die 32-Jährige hatte sich ab Ende 2016 für zwei Jahre aus dem Rampenlicht zurückgezogen, widmete sich danach aber wieder ihrer Leidenschaft - dem Schreiben von Songs. Darüber hinaus feierte sie im August 2018 Verlobung mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (27).