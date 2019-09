Spruch des Tages Elizabeth McGovern über ihre Adels-Rolle

Von 2010 bis 2015 flimmerte "Downton Abbey" über die Bildschirme; genauso lange spielte Eliz­a­beth McGo­vern (58) die Rolle der Co­ra Crawley, Count­ess of Grantham. Und obwohl die US-Amerikanerin mit ihrer Figur einiges teilt, sei sie doch ein ganz anderer Typ, wie McGo­vern der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" in einem Interview erklärt hat. Trotzdem habe sich die Schauspielerin in die Dreh­bü­cher der Serie sofort "verliebt". Ab Don­ners­tag schlüpft sie wieder in ihre ehemalige Rolle, wenn sie im Kino-Spin-off zu se­hen ist.