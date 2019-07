Spruch des Tages Ed Sheeran fühlt sich wie ein Zootier

Zu einem Job als Popstar gehört nicht nur das Produzieren von Musik, sondern auch die Zeit mit den Fans: Gespräche, Autogrammstunden oder Fotos machen... Letzteres gefällt Ed Sheeran (28, "Cross Me") jedoch überhaupt nicht. Im Interview mit "The Sun" erklärt der Brite, warum er sich dabei so unwohl fühlt: "Ich empfinde mich dann nicht mehr als Mensch. (...) Nach einem Bild ist man plötzlich nichts außer 15 Likes bei Instagram." Er sehe es lieber, wenn man einfach zu ihm kommt und mit ihm spricht. Wirklich beschweren will sich der Künstler aber trotzdem nicht - immerhin weiß er, was für ein tolles Leben er dank seiner Anhänger führen kann.