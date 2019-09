Spruch des Tages Eckart von Hirschhausen im Gefängnis

Diese Gedanken gingen Eckart von Hirschhausen (52) durch den Kopf, als er zwei Tage im Gefängnis verbrachte. "Es hat mich überrascht, wie bereits so ein kurzer Freiheitsentzug von zwei Tagen an die Substanz geht", erklärt der Kabarettist und Mediziner im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Der 52-Jährige ließ sich für das TV-Experiment "Hirschhausen im Knast" in eine Justizvollzugsanstalt einsperren.