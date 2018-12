Spruch des Tages Dwayne Johnsons Versprechen

Schauspieler und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (46, "Skyscraper") trägt seine beiden jüngeren Töchter Jasmine (3) und Tiana (8 Monate) - beide in roten Festtagskleidchen - auf den Armen. Zu dem fröhlichen Weihnachtsfoto, das er auf Instagram postete, schreibt er leicht melancholische Zeilen. Denn er stolze Papa geht davon aus, dass die beiden schon bald nicht mehr von ihm herumgetragen werden wollen. Vermutlich spricht er aus Erfahrung, aus seiner ersten Ehe (1997-2008) hat er die 17-jährige Tochter Simone. Dennoch verspricht The Rock, er werde alle seine Töchter für den Rest seines Lebens "lieben und beschützen".