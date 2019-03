Spruch des Tages Dieter Nuhr über Karnevalskostüme

Im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo (60) erklärte der Kabarettist, Komiker, Autor und Moderator Dieter Nuhr (58, "Der ultimative Ratgeber für alles") am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9", was er von den jüngsten Diskussionen um Karnevalskostüme und den umstrittenen AKK-Witz über Toiletten für das dritte Geschlecht hält.