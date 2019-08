Spruch des Tages Diane Kruger: Tarantinos letzte Wahl

Ihre Rolle der Bridget von Hammersmark in "Inglourious Basterds" zählt zu ihren bekanntesten Filmrollen: Doch fast hätte Diane Kruger (43) nie in einem von Quentin Tarantinos Filmen mitgespielt, wie die deutschstämmige Schauspielerin nun im Interview mit dem "Hollywood Reporter" verraten hat. Sie sei wortwörtlich seine letzte Wahl gewesen. "Die Schauspielerin, die er im Sinn hatte, konnte nicht. Er hat jede andere Schauspielerin aus Deutschland, von der er dachte, dass sie für die Rolle richtig ist, angesehen, bevor er zugestimmt hat, mich zu sehen. So habe ich den Job in Wahrheit bekommen", offenbarte Kruger jetzt.