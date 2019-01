Spruch des Tages Dennis Rodman feiert sich

Dennis Rodman (57) sieht sich selbst offenbar als großen Diplomaten, wie er "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", am Rande eines Pferderennens sagte. Donald Trump und Kim Jong-un hatten sich im Juni in Singapur getroffen. Ein zweites Gipfeltreffen soll folgen. Rodman lernte den nordkoreanischen Staatsführer bereits 2013 in Pjöngjang kennen. Der ehemalige US-Basketballspieler ist sich sicher, dass er es "den Leuten leichter gemacht habe", dorthin zu gehen und mit Kim Jong-un zu sprechen.