Spruch des Tages Demi Moore: Sie lernt von ihren Kindern

Das sagte die Schauspielerin Demi Moore ("Girls' Night Out", 56) bei dem Event "In Goop Health" von Gwyneth Paltrow (46) in New York. Ihren Töchtern Rumer (30), Scout (27) und Tallulah (25) könne sie am besten etwas vermitteln, indem sie an sich selbst arbeite. Laut des US-amerikanischen "People"-Magazins hat Moore auch darüber gesprochen, wie sie ihr Leben in den letzten sieben Jahren nach ihrem Drogen-Absturz im Jahr 2012 verändert habe: "Meine Beziehungen sind am wichtigsten. Die Arbeit kommt an zweiter Stelle." Die dreifache Mutter suche auch nicht mehr nach Bestätigung von außen: "Was interessiert es mich, was andere denken?"