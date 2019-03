Spruch des Tages Das ist Denise Richards egal

Das sagte Schauspielerin Denise Richards (48) in der aktuellen Folge der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills" über ihren Ex-Mann Charlie Sheen (53) und meinte es weit weniger dramatisch, als es sich zunächst anhört: Sie wollte damit lediglich ausdrücken, wie gut ihre Beziehung noch immer zu ihm ist. Sie habe ihn sogar zu ihrer Hochzeit mit Aaron Phypers (46) im September 2018 eingeladen: "Egal, was bei mir und Charlie kaputt gegangen ist, ich lade Charlie zu allem ein, was mit mir und den Kindern zu tun hat", führte die Schauspielerin aus - und dabei sei es ihr auch egal, mit wem er erscheine.