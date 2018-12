Spruch des Tages Darren Criss ganz ehrenhaft

Darren Criss (31) ist vor allem durch homosexuelle Rollen bekannt. In "Glee" spielte er viele Jahre Blaine Anderson und zuletzt Andrew Cunanan in "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace". In Zukunft möchte er jedoch nur noch in heterosexuelle Rollen schlüpfen und das aus einem einfachen wie fast ehrenhaften Grund: Seiner Meinung nach sollten solche Charaktere nicht an heterosexuelle Männer "verschwendet" werden, wenn es doch genauso gute Schauspieler aus der LGBTQ-Community gibt, wie er im Gespräch mit "Bustle" erklärte.