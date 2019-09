Spruch des Tages Daniel Radcliffe bekommt Waffen-Hände

Daniel Radcliffe (30, "Jungle") spielt in der Actionkomödie "Guns Akimbo" eine ganz besondere Rolle. Er verkörpert darin einen jungen Mann, der entführt wird und zwei Schusswaffen an seinen Händen angebracht bekommt. Wie man damit lebt? Regisseur und Autor Jason Lei Howden hat das Ganze bereits ausprobiert, wie er ebenfalls im Interview mit "Variety" erzählte: Er bekam Wasserpistolen an seine Hände geklebt und verbrachte einen Tag damit. "Ich fragte mich nur: 'Wie gehe ich auf die Toilette?'", lachte Howden. Warum Daniel Radcliffe eine derartige Rolle annahm? "Ich fand das Skript lustig und spannend", erklärte der 30-Jährige.