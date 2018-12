Spruch des Tages Dafür bedankt sich Gal Gadot

Erst 2020 wird "Wonder Woman 1984" in den Kinos anlaufen, schon jetzt hat sich Hauptdarstellerin Gal Gadot (33) aber bei ihrem Team und den Fans bedankt. Der Streifen ist abgedreht, wie Gadot in einem langen Post auf Instagram verkündete. Eigentlich hätte der zweite Teil des immens erfolgreichen Comicfilms "Wonder Woman" im November 2019 erscheinen sollen. Doch dieser Termin wurde dann um satte sieben Monate verschoben.