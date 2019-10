Spruch des Tages Désirée Nosbusch ist wählerisch

Schon früh in ihrem Leben zog Désirée Nosbusch (54) viel Aufmerksamkeit auf sich. Mit zwölf wird sie Radiomoderatorin, im Verlaufe ihrer Jugend geht sie nach New York und beginnt eine Schauspielausbildung. Bis ins Jahr 2010 war sie regelmäßig im TV zu sehen. Dann verschwand Nosbusch plötzlich von den Bildschirmen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" hat sie nun ihre Beweggründe dafür erklärt. Mit der Serie "Bad Banks" kehrte Nosbusch 2018 dann wieder vor die Kameras zurück.