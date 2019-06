Spruch des Tages Cornelia Funke über Guillermo del Toro

So fasste Deutschlands Erfolgs-Autorin Cornelia Funke (60, "Drachenreiter - Die Feder eines Greifs") ihre erste Begegnung mit dem mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro (54, "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") zusammen. Dieser bat die 60-Jährige zuvor darum, seinen Fantasy-Streifen "Pans Labyrinth" in einen Roman zu verwandeln. "Ich konnte nicht ablehnen", so Funke im Interview mit der Zeitschrift "Stern". "'Pans Labyrinth' ist mein absoluter Lieblingsfilm. Früher hatte ich sogar das Poster an meiner Wand hängen." Der Roman "Das Labyrinth des Fauns" kommt am 4. Juli auf den Markt.