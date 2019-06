Spruch des Tages Clemens Löhr ist wie sein "GZSZ"-Alex

Geht es um die Familie, fühlt sich Clemens Löhr (51) ganz bei seiner "GZSZ"-Figur Alex Cöster wieder. Das erzählte der Schauspieler der "Bild" auf die Frage, wo er am besten entspannen könne. Der Frankfurter spielt seit 2009 in der Serie mit. Seine Söhne würden es übrigens cool finden, wenn der Papa auf der Straße erkannt wird: "Aufgezogen wurde ich noch nicht." Allerdings würde man "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eher nur noch gemeinsam mit der Oma in Schleswig-Holstein schauen, denn "Oma ist ein "GZSZ"-Fan!"