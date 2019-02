Spruch des Tages Christian Bales erste Oscar-Verleihung

Schauspieler Christian Bale (45, "The Dark Knight") ist 2019 als "Bester Hauptdarsteller" für seine Performance in "Vice - Der zweite Mann" für den Oscar nominiert. Einen Goldjungen hat er bereits zu Hause. Im Vorfeld der Preisverleihung erinnert sich der 45-Jährige im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an seine erste Oscar-Nacht: "Ich hatte das Gefühl, wie ein echter Trottel zu wirken, wenn ich irgendwelchen Menschen zurückwinkte." Auch jetzt, mit mehr Erfahrung, sei er an einem so wichtigen Tag noch aufgeregt. Deshalb versuche er, sich mit Gartenarbeit abzulenken.