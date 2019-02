Spruch des Tages Christian Bale lernt dazu

Christian Bale (45) hat sich in seiner beachtlichen Karriere vor allem als fleischgewordener Jojo-Effekt einen Namen gemacht. Für "Der Maschinist" hungerte er sich auf 55 Kilo herunter, nur um kurz darauf wieder muskelbepackt Batman zu spielen. Für seinen aktuellen Streifen "Vice", in dem er den einstigen Vize-Präsidenten Dick Cheney (78) verkörpert, wuchs dagegen der Bauch. Ganz so sorglos wie früher geht er nun aber nicht mehr mit seinem Körper um, wie er im Interview mit "Welt am Sonntag" verriet. "Den Ernährungscoach hatte ich aus Vorsicht dabei, ich wollte den Film bei guter Gesundheit zu Ende bringen." "Vice" ist für acht Oscars nominiert und startet am 21. Februar in den deutschen Kinos.