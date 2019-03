Spruch des Tages Chris Evans dementiert Gerücht

Chris Evans (37, "Avengers: Infinity War") dementierte damit die Gerüchte, er würde ganz mit der Schauspielerei aufhören. Er möchte zwar nicht mehr Captain America spielen, aber ganz aussteigen wolle er nicht, sagte er in einem Interview mit dem "Hollywood Reporter". Er würde zwar auch gerne mehr Regie führen, aber seine Arbeit vor der Kamera gehe weiter: Als nächstes wird man ihn in dem Mystery-Krimi-Film "Knives Out" und der Mini-Serie "Defending Jacob" sehen.