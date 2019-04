Spruch des Tages Charlize Theron wünscht sich einen Mann

Charlize Theron (43, "Atomic Blonde") hat im Rahmen der Präsentation ihres neuen Films "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" auf der CinemaCon in Las Vegas "Entertainment Tonight" gegenüber ihr Leid über ihr andauerndes Single-Dasein geklagt. So ganz genau nachgerechnet hatte sie allerdings nicht, denn die Beziehung zu Sean Penn (58) von 2013 bis 2015 hatte sie unter den Teppich gekehrt. Ihre letzte wirklich lange Beziehung ist jedoch tatsächlich schon fast zehn Jahre her. Im Jahr 2010 trennte sie sich nach acht Jahren von Stuart Townsend (46).