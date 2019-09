Spruch des Tages Channing Tatum gibt Strip-Tipps

Schauspieler Channing Tatum (39) hat früher als Stripper gearbeitet - so weit, so bekannt. In der "Bild am Sonntag" hat der "Magic Mike"-Star nun ein paar Tipps gegeben, wie es mit einem Strip-Tanz klappt. Wichtig dabei sei es, zu lachen. "Sobald du lachst, wird dir klar, dass es seltsam ist, was du da gerade machst. Es bricht das Eis." Wer einen Strip zu ernst nehme, bei dem werde es "ganz sicher in die Hose gehen", führte Tatum weiter aus. Und damit ganz sicher keine Zweifel an seiner Expertise aufkommen, schob er noch hinterher: "Ich habe es viel öfter gemacht, als mir lieb war."