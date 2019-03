Spruch des Tages Cara Delevingne: Lieber Sex statt Club

Cara Delevingne (26, "Tulpenfieber") nimmt kein Blatt vor den Mund. In der letzten Episode von RuPauls Podcast "What's the Tee?" sprach sie offen über Beziehungen und Sex. Für sie habe sich in der letzten Zeit einiges verändert. Früher sei sie gerne Tanzen gegangen, jetzt habe sie aber lieber zu Hause Sex. Lust und Liebe könne sie allerdings nur schwer zulassen. Das Model verrät auch, dass sie ihre Partner ganz nach dem Motto "stille Wasser sind tief" aussuche.